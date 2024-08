Sono state numerose le segnalazioni ricevute ieri dal Comune di Sarroch circa i forti odori provenienti, a detta dei cittadini, dalla Saras. “Il Comune di Sarroch è in continuo contatto con la direzione della Raffineria per cercare di comprendere la natura del problema” ha scritto l’amministrazione in una nota diffusa sui social.

“Dopo le nostre segnalazioni, sono stati ricalibrati alcuni livelli di temperatura dei serbatoi e si sono svolti numerosi sopralluoghi nelle varie aree del paese oggetto di segnalazione. Il Comune di Sarroch ha inoltre allertato Arpas del problema e sta procedendo al monitoraggio dei dati della centralina comunale”.

Tantissime le telefonate ieri sia in Comune che in Prefettura. Per Saras però nessun problema rilevato: “Da un primo controllo effettuato non abbiamo rilevato anomalie, in forma preventiva, a seguito della segnalazione, abbiamo messo in atto ulteriori azioni di controllo” spiega l’azienda in una nota.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it