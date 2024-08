Nella giornata odierna Papa Francesco ha ricevuto in udienza privata, presso la Biblioteca del Palazzo Apostolico, Beniamino Zuncheddu, pastore sardo che ha trascorso 33 anni in carcere per l’accusa di un triplice omicidio nel 1991 e poi assolto lo scorso gennaio.

Zuncheddu, oggi 60enne, ha scritto un libro insieme al proprio avvocato dal titolo “Io sono innocente” e quest’oggi ha voluto regalare una copia al Santo padre.

Nel libro si racconta la sua triste quanto tragica vita dietro le sbarre, dove spesso ha trovato anche difficoltà per lavarsi o dormire in celle da undici persone. Nonostante ciò, Zuncheddu, ha perdonato chi lo aveva indicato come il pluriomicida ritrattando in seguito le sue accuse.

