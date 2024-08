Eimantas Bendžius, ala grande e capitano della Dinamo Sassari, ha chiamato a raccolta i tifosi in vista dell’inizio della stagione: “So che la passata annata non è stata facile, ma credete in noi, supportateci, stateci vicino, daremo il massimo e tireremo le somme a fine stagione”.

Il primo obiettivo si chiama Antalya, sede del qualification round di BCL: “Non siamo partiti bene nelle ultime stagioni, abbiamo giocato meglio, siamo migliorati nel corso della competizione, mi piacerebbe andare avanti in Coppa, essere protagonisti, riuscire ad avvicinarci alla Final Four, però dobbiamo pensare ad una partita alla volta, da Antalya, eventualmente ai gruppi e poi il resto”.

Infine sul ruolo da capitano: “Ci sono delle cose che mi competono anche fuori dal campo, all’interno del gruppo, regole da rispettare, i ragazzi mi chiedono, ascoltano, sono contento di poterli aiutare, il gruppo è fondamentale, sono qui per questo”.

