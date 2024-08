L’aumento vertiginoso delle temperature, che per lunghi periodi stazionano su valori decisamente oltre la media, in aggiunta alla scarsità di piogge, velocizzano i processi di disseccamento e indebolimento delle foreste in Sardegna; esponendo quest’ultime a incendi e attacchi fungini.

In varie parti dell’Isola, da Sud a Nord, è sempre più visivamente impattante l’ingiallimento della vegetazione, con la stessa sottoposta a stress idrico e termico che va ben oltre le capacità di adattamento della specie.

Le conseguenze di questi fenomeni porta pian piano a formazioni a gariga dominate da alcune specie arbustive. Questo processo, sommato al surriscaldamento globale, riduce il tempo di adattamento delle specie boschive minando così la biodiversità sarda.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it