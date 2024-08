Si sta svolgendo in queste ore l’udienza per la convalida dell’arresto di un uomo di 51 anni, residente a Villacidro, effettuato ieri pomeriggio dai Carabinieri della locale Stazione. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, è stato sorpreso oltre l’orario in cui gli è consentito uscire di casa a bordo di un motociclo poi risultato oggetto di furto.

Erano da poco passate le 12:00, quando in via San Gavino, durante un servizio di controllo del territorio i Carabinieri hanno notato il soggetto a bordo di un Piaggio “Si”. Il 51enne, accortosi della pattuglia, ha immediatamente tentato la fuga improvvisandosi stuntman per le vie del centro e mettendo così in pericolo i passanti nella vana speranza di seminare i militari. Infatti, di lì a poco, la pattuglia ha intercettato e bloccato fuggiasco, fortunatamente senza che questi investisse nessuno.

Portato presso la Stazione dei Carabinieri per proseguire le attività in sicurezza, è emerso che il ciclomotore in suo possesso era stato rubato nel 2015 e, come se non bastasse, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di 2,05 grammi di marijuana, motivo per cui è stato anche segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Dopo le formalità di rito, il soggetto è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, e alle prime ore di questa mattina è stato portato presso il Tribunale di Cagliari per l’udienza di convalida.

