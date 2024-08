Nel corso delle ispezioni ai passeggeri in imbarco dal porto di Olbia – Isola Bianca, gli agenti della Security dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna hanno fermato una famiglia di turisti italiani, in partenza per Civitavecchia, con al seguito una ventina di sassi di medie dimensioni prelevati dalle spiagge di Pula.

Il tutto era posizionato all’interno del bagagliaio dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Olbia. I quali hanno proceduto alla contestazione della violazione amministrativa e al relativo sequestro dei reperti marini.

I reperti marini sequestrati saranno custoditi presso la S.O.T. di Olbia, in attesa di essere ricollocati presso le spiagge dalle quali sono stati asportati.

