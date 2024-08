Circa trenta persone, a bordo di gommoni partiti da Putzu Idu (San Vero Milis), hanno raggiunto l’isola di Mal di Ventre al tramonto con l’idea di allestire barbecue e grigliate per cena.

Il piano è andato in fumo, alcuni diportisti hanno allertato la Capitaneria di porto di Oristano segnalando il fatto. I festaioli sono stati individuati e trovati in possesso dell’attrezzatura da grill. Immediatamente sono stati rimandati nel comune di appartenenza in attesa di essere sanzionati.

Le indagini sono ancora in corso da parte del comandante della Capitaneria, Federico Pucci. L’isola, zona protetta per la salvaguardia della biodiversità, è stata fatta sgomberare.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it