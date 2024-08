Il Cagliari scende in campo quest’oggi, alla Unipol Domus, contro il Como di Cesc Febregas; fischio d’inizio alle ore 18:30. Per i rossoblù seconda partita del campionato 2024/2025 dopo l’esordio, sempre in casa, contro la Roma terminato sul punteggio di 0-0.

Davide Nicola studia la formazione per il match contro i lariani, tra conferme dopo la buona prova della scorsa settimana, e alcune possibili novità. In difesa potrebbe vedersi il neo acquisto Palomino, con Zappa dirottato sulla corsia di destra a centrocampo. Anche Mina dovrebbe tornare dal primo minuto.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Palomino, Mina, Luperto; Zappa, Marin, Prati, Deiola, Augello; Luvumbo, Piccoli.

