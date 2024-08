Giallo a Olbia: il corpo di un uomo – che dovrebbe avere circa 50 anni, ma del quale non si conosce l’identità – è stato trovato senza vita in via Mincio.

Sul posto i carabinieri della stazione locale. Il corpo non presenta segni di violenza. L’uomo dovrebbe essere morto da alcune settimane.

