Torna “Caronte” e il caldo africano. Secondo quanto riportato da Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, in settimana ci sarà il ritorno dell’anticiclone, anche se, precisa, in molte zone d’Italia non se n’è mai andato.

L’anticiclone africano Caronte è arrivato in Italia il 15 luglio e, da quel giorno, il caldo appiccicoso, afoso, e a volte estremo, ci ha accompagnati in un’estate 2024 da record. Entro giovedì, torneranno ovunque i 34-35°C, specie al Centro-Sud, con picchi costanti di 36°C ancora sulla Capitale, 38-39°C in Sardegna, Sicilia e Basilicata.

Sembrerà di essere a metà luglio, invece che alla fine dell’estate meteorologica che inizia il primo giugno e finisce il 31 agosto. In altre parole arriverà il mese della vendemmia, settembre, con quasi 40°C al Sud.

Nelle prossime ore sono però previsti forti temporali: con l’anticiclone africano spesso ci sono rovesci intensi a causa dell’elevata umidità e dell’estremo calore. Ecco che per altre 36-48 ore saranno frequenti gli acquazzoni, in spostamento dal Nord verso il Centro-Sud.

