Franco Pepe, miglior pizzaiolo al mondo per il terzo anno consecutivo per The Best Pizza Award, celebra la Sardegna e la seada con una pizza brioche fritta che profuma di mirto, limone, arancia.

A dare l’identità sarda il primo sale di pecora, il formaggio a pasta molle tanto leggero quanto gustoso e dalle molte proprietà nutritive.

“L’omaggio alla Sardegna? È il mio modo per esprimere il mio amore verso questa terra che mi ha così ben accolto. È molto stimolante valorizzare attraverso la mia artigianalità i suoi prodotti. L’obiettivo che mi sono posto quando ho accettato di trasferirmi in Sardegna è scoprire il suo straordinario universo gastronomico”.

