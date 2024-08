Luca Arca è uno dei migliori prospetti che il tennis in carrozzina italiano abbia mai conosciuto. Nativo di Ozieri, classe 1992, ora è davvero pronto per la sua prima esperienza alle Paralimpiadi.

Certo, il sogno resta quello di partecipare ad un Slam, opportunità concessa solo ai migliori sedici giocatori del mondo. Intanto però il suo spazio a livello internazionale se lo è sempre ritagliato.

Lo testimoniano i successi degli ultimi anni, che lo hanno visto trionfare all‘Alghero Open, al Morocco Open e allo Split Open, solo per citare i traguardi del 2024.

Inoltre c’è quel primo posto nel ranking italiano, conquistato anche grazie al successo ai campionati nazionali assoluti dello scorso luglio.

Per quanto riguarda il ranking internazionale, invece, attualmente occupa la 37esima posizione, ma il suo best ranking fu la 24esima posizione raggiunta nel giugno 2023.

Difficile sperare in una medaglia, ma Luca Arca ha abituato tutti alle sorprese e chissà che da queste Paralimpiadi non esca con qualcosa in tasca.

Quando gareggia?

Le sfide del tennis in carrozzina maschile prenderanno il via il 30 agosto e si concluderanno il 7 settembre.

