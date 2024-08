In tempi in cui si parla sempre di più del concetto di ‘overtourism’, l’emittente internazionale Deutsche Welle ha lodato il modo in cui la Sardegna ha reso il proprio turismo sostenibile per l’isola.

L’emittente, attraverso un servizio, ha fatto riferimento allo sfruttamento delle risorse locali da parte di operatori della ristorazioni, case-vacanze e hotel già da più di trent’anni, a cui si aggiungono anche alcune strutture che avrebbero cominciato a risparmiare l’acqua per contrastare le frequenti carenze che si registrano solitamente in estate in determinate aree.

Cagliari viene definita come un magnete per i turisti, i quali, più in generale, accolgono di buon grado anche le misure adottate per la protezione dell’ambiente, secondo quanto riportato dal servizio.

