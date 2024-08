Alla Maddalena prosegue il problema della convivenza tra turisti e cinghiali nelle spiagge. L’ultimo incontro ravvicinato è già diventato virale sui social, con un animale selvatico che si è avventato sul cestino del pranzo di alcuni bagnanti.

Si tratta dell’ennesima situazione ripetuta per tutta l’estate, ma ora la polemica sulla convivenza del turismo con la fauna selvatica si è inasprita dopo il morso di un cinghiale a un bambino di poche settimane fa.

I video dei cinghiali che scendono in spiaggia per uno spuntino o per un bagno dividono, tra chi simpatizza per gli animali e chi invece sottolinea il pericolo di una fauna così abbondante nei luoghi frequentati dalle persone.

