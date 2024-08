Post carico di rabbia e sgomento quello del fratello di Sandro Mallus, Andrea, dopo aver appreso la notizia del ritrovamento del corpo della madre, Rosanna Pilloni, nel congelatore di casa a Sarroch. Sui social il figlio più piccolo della donna si scaglia contro il primo genito e rivela il passato burrascoso della famiglia.

“Cara mamma, ne hai passate tante per causa nostra, figli con problemi di sostanze… e io nel mio piccolo ho lottato per essere dove sono” scrive Andrea Mallus. “Tuo figlio maggiore che tutti adoravano, ti ha chiusa nel congelatore… se lo avessi saputo lo avrei ammazzato con le mie mani… riposa in pace mamma, veglia su di me lassù… lo so che lo farai e che sei orgogliosa di me”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it