Due voli salva vita nella giornata di ieri da parte dell’Aeronautica Militare. In entrambi i casi sono stati impiegati equipaggi e velivoli Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino, uno dei reparti di volo della Forza Armata impiegato tutto l’anno, 24 ore su 24, in questo genere di missioni.

Nel primo caso, una neonata di appena 18 giorni, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata dall’aeroporto di Cagliari-Elmas a quello di Roma-Ciampino per un successivo ricovero al Policlinico “Gemelli”. Su richiesta della Prefettura di Cagliari e con il coordinamento della Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, l’equipaggio è decollato in tempi ristrettissimi dall’aeroporto di Ciampino alla volta di Cagliari per imbarcare la piccola, proveniente dal Policlinico Universitario Monserrato, assieme ai genitori, un medico e un infermiere. Ridecollato da Cagliari alle 12.10, il velivolo è atterrato dopo un’ora a Roma-Ciampino.

Nella seconda missione della giornata, invece, un uomo di 43 anni, ricoverato all’ospedale S. Martino di Oristano e bisognoso di cure specialistiche per un grave problema neurologico, su richiesta della prefettura di Oristano, è stato trasportato da Cagliari a Bologna, per un ricovero all’ospedale Montecatone Rehabilitation Institute di Imola. Durante il volo, l’uomo era accompagnato dalla moglie e assistito da un’equipe medica. L’aereo, decollato da Cagliari-Elmas alle 15.00, è atterrato all’aeroporto di Bologna alle 16.05.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it