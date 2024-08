Non si placano le lamentele dei residenti di Cagliari in merito ai parcheggi. In particolare quelli di via Roma, ridotti a causa dei cantieri avviati dalla giunta Truzzu. Una situazione che non pare vedere ancora una risoluzione, nonostante la presenza di una nuova amministrazione, quella Zedda.

Una lettrice, dopo il nostro articolo di mercoledì 28 agosto, ha inviato la propria rabbia per i parcheggi “rubati” dai non residenti a chi possiede il pass.

“In via Roma la situazione è un disastro. La gente parcheggia ovunque, senza rispetto civico e soprattutto senza pass. I vigili urbani però non ci sono: non si vede l’ombra di una multa, nonostante ci sia una disposizione ben precisa. Per non parlare di ciò che avviene dopo le 20, orario in cui non sono più in servizio. Via Roma e tutte le zone residenti diventano terra di nessuno, perché ci parcheggia chiunque, occupando anche i punti critici per il passaggio dei mezzi di soccorso. Le macchine sono tutte sprovviste di pass. Non è possibile che nessuno intervenga”.

