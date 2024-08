Rosanna Pilloni potrebbe essere morta nel gennaio del 2023. Questa al momento la prima ipotesi degli investigatori sul decesso della 78enne di Sarroch nascosta nel congelatore della sua abitazione dal figlio 54enne Sandro Mallus, allo scopo di continuare a intascare la pensione. L’autopsia affidata al medico legale Roberto Demontis chiarirà meglio la questione temporale e le cause della morte.

Autopsia che però non potrà essere effettuata prima di almeno quattro giorni, tempo utile a far scongelare il corpo e non compromettere i tessuti. La donna dovrebbe essere morta per cause naturali, ma al momento non si esclude niente. Il pubblico ministero ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di occultamento di cadavere e truffa aggravata.

