Saranno degli ultimi giorni di calciomercato piuttosto intensi in casa Cagliari. Sia in entrata che in uscita, infatti, sono previste diverse operazioni.

Si parte dalle entrate con Gaetano che sembra sempre più vicino al ritorno in rossoblù. La novità però è rappresentata da Silvestri, portiere dell’Udinese. Da tempo è finito nel mirino del Cagliari, ma fino ad ora i rossoblù non avevano affondato il colpo.

Secondo le ultime indiscrezioni però, ora il club isolano sarebbe pronto ad effettuare uno scambio con i friulani, che porterebbe in bianconero Wieteska.

Sul fronte uscite poi è stata registrata anche la risoluzione consensuale con Pereiro: il giocatore uruguayano non ha trovato spazio nemmeno con Nicola e quindi entrambe le parti hanno optato per una separazione. Adesso per il trequartista si aprono le porte del Bari.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it