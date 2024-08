Una squadra di tiratori scelti entrerà in azione domani sull’isola di Spargi, nel parco nazionale dell’arcipelago di La Maddalena, per abbattere gli ibridi di cinghiale che vivono sull’isolotto. A dare il via è un’ordinanza emessa dal sindaco di La Maddalena, Fabio Lai.

La decisione è stata presa dopo una serie di episodi in cui dei turisti sono stati aggrediti dai cinghiali. L’ultimo, pochi giorni fa, un bambino di 9 anni azzannato in spiaggia da un animale. Ad oggi sono 5 i casi accertati di persone aggredite.

L’isola di Spargi sarà off limit dalle 15 alle 22: vietato avventurarsi nei sentieri e vietato a tutte le imbarcazioni e alle persone avvicinarsi via mare alla costa sud dell’isolotto.

Secondo il monitoraggio e i riscontri degli operatori, dei circa 80 esemplari che popolano l’isola di Spargi, sarebbero solo 4 o 5 quelli “addomesticati” che si avvicinano alle persone in spiaggia alla ricerca di cibo, e proprio quelli dovrebbero essere abbattuti con tutte le precauzioni.

