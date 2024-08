Il Cagliari scende oggi in campo, alle ore 18:30, allo stadio Via del Mare contro il Lecce di Luca Gotti per la prima trasferta stagionale dopo i tre incontri, tra Coppa Italia e Serie A, alla Unipol Domus.

Il mercato si è chiuso nel migliore dei modi con il tanto atteso ritorno di Gianluca Gaetano che ha firmato un contratto di 5 anni e che, con ogni probabilità, sarà subito in panchina già oggi a Lecce. Nicola dovrebbe confermare il 3-5-2 per il match odierno, con un probabile cambio in mezzo al campo.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Adopo, Marin, Deiola, Augello; Luvumbo, Piccoli.

