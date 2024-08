L’Università di Cagliari diventa sempre di più internazionale. Con le novità dell’offerta formativa introdotte per l’anno accademico 2024/2025, c’è anche il nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (Medicine and Surgery), a cui sarà possibile iscriversi da lunedì 2 e fino a lunedì 12 settembre.

I posti a disposizione degli studenti sono 100, di cui 80 riservati a cittadini italiani e comunitari e 20 per i non comunitari residenti all’estero.

“L’attivazione del corso Medicine and Surgery si inserisce organicamente in un preciso disegno di sviluppo dell’Ateneo, per il quale la ricerca più avanzata e una forte apertura internazionale alimentano un’offerta di ben 95 corsi di studio, nove dei quali attivati per la prima volta”, dichiara Ignazio Efisio Putzu, prorettore delegato per la didattica, welfare allo studente e Università diffusa.

