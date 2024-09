Un turista sudamericano è stato denunciato ieri per interruzione di pubblico servizio e presumibilmente per ubriachezza molesta all’aeroporto di Olbia.

Nel suo bagaglio è stata trovata infatti una bottiglia di Vodka vuota che, secondo le ricostruzioni, avrebbe consumato durante il proprio volo. Il giovane, un trentenne, è stato notato dal personale di terra della zona imbarchi che ha chiamato la polizia, la quale è stata abile a bloccarlo.

Il turista, infatti, una volta sceso dal proprio aereo ha deciso di non uscire dall’area sterile. Ha preteso poi di imbarcarsi su un altro volo, diretto a Roma, per il quale non aveva il biglietto.

Da quel momento sono arrivate urla e minacce rivolte anche ad altri passeggeri senza che nessuno riuscisse a calmarlo, fino all’arrivo della polizia.

