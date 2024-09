Dramma a Muravera: un uomo di 68 anni, residente a Quartu Sant’Elena, ha perso la vita in spiaggia a Colostrai in seguito ad un malore.

La vittima, un medico in pensione che soffriva già di patologie cardiache, ha accusato un malore mentre si trovava sulla spiaggia e si è accasciato senza sensi. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, è deceduto per cause naturali attribuite a un arresto cardiocircolatorio.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Posto Fisso dei Carabinieri di Costa Rei, insieme al personale della Stazione di Muravera, che ha accertato il decesso dell’uomo.

Il Magistrato di turno ha disposto la restituzione della salma ai parenti.

