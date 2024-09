Angelo Binaghi è stato confermato ancora una volta alla guida del tennis italiano. Nelle elezioni in cui era candidato unico ha ottenuto oltre il 96% dei voti, mantenendo la carica di presidente della Fitp.

Binaghi è in carica nel ruolo dal 2001 e proseguirà per altri quattro anni. Confermando un dominio incontrato ma colmo di successi: dalle vittorie italiane in tutto il mondo all’importanza degli Internazionali d’Italia a Roma e delle Atp Finals di Torino.

“Questo successo è il vostro, dei nostri giocatori, delle società sportive, dei nostri insegnanti che ci hanno aiutato a cambiare il volto di questa Federazione” ha dichiarato.

