Si è tuffato in mare ma ha battuto la testa su uno scoglio. Ricoverato in ospedale in codice rosso nel reparto di neurochirurgia un 38enne di Arbus, Stefano Aru, dopo l’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Funtanazza, nella Marina di Arbus.

Immediato l’intervento di altri bagnanti per i primi soccorsi, poi l’arrivo dell’eliambulanza di Areus per il trasporto in ospedale. L’uomo non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione estiva di Torre dei Corsari, presidio della Compagnia di Villacidro.

