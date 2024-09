Autentiche montagne russe quelle vissute dalla Torres nella seconda giornata di Serie C. I rossoblù pareggiano per 2-2 in casa del Pescara una gara che ha cambiato volto più volte.

Gli uomini di Greco hanno giocato un primo tempo di altissimo livello, dominando i padroni di casa e andando in vantaggio con Scotto.

Nella ripresa, il Pescara si è sbloccato e ha chiuso i sassaresi nella propria metà campo. In dieci minuti hanno ribaltato la sfida, cambiando l’inerzia e andando sul 2-1.

Lo svantaggio ha svegliato la Torres, che nei minuti di recupero ha lanciato il cuore oltre l’ostacolo. Il colpo di testa di Masala al 95’ è stato decisivo per il 2-2.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it