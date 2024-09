La Procura di Sassari vuole vederci chiaro sulla morte di Antonello Spada, 23enne di Noragugume morto ieri in ospedale per le conseguenze di una caduta nella giornata di martedì. Sarà quindi l’autopsia a chiarire la causa del decesso, come disposto dall’Autorità.

Le condizioni di Spada erano gravi e il giovane era tenuto in coma farmacologico. Dall’ultima tac fatta il giorno prima della morte, però, non erano emersi cambiamenti e viste le condizioni stabili c’era ottimismo. Tutto però è precipitato ieri mattina.

Tra le ipotesi ci sarebbe un’infezione batterica, ma sul caso indaga il sostituto procuratore Paolo Piras. Oggi dovrebbe essere dato l’incarico al medico legale per l’autopsia.

