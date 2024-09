Noragugume in lacrime per la perdita di Antonello Spada, 23 anni, molto conosciuto in paese per la sua passione per i cavalli e per le pariglie.

Il cuore del giovane ha smesso di battere dopo quattro giorni di ricovero all’ospedale di Sassari. Vi era arrivato in condizioni critiche dopo una caduta.

Secondo le testimonianze, Spada era inciampato in campagna lo scorso 27 agosto mentre stava dando una mano al padre con il bestiame.

L’episodio si era rivelato subito molto grave: era arrivato in ospedale, trasportato in elisoccorso, con un trauma cranico e diverse fratture. Dopo quattro giorni, il suo cuore ha ceduto.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it