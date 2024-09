La Sardegna si trova in carenza di sangue per effettuare le trasfusioni, in modo particolare per i talassemici.

In soccorso dell’Isola giunge il Friuli Venezia Giulia che avrebbe inviato 100 unità di plasma. Questo fatto non è nuovo, visto che tra le regioni vige una convenzione.

Le 100 unità di plasma consegnate dal Friuli alla Sardegna sono in aggiunta a quelle previste dalla convenzione tra regioni. Non solo sull’Isola, ma la regione Friuli è venuta in soccorso anche alla Campania inviando già 125 unità di plasma a fronte delle 300 richieste; altre 45 sono in arrivo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it