Nel corso delle attività delle forze dell’ordine su Cagliari e provincia, sono state identificate complessivamente circa 900 persone, delle quali oltre 160 stranieri; è stata tratta in arresto una persona per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e deferite in stato di libertà 4 persone per esplosioni pericolose e per guida in stato di ebrezza.

Dal controllo di circa 50 veicoli da parte della Polizia Stradale, sono state accertate una decina di contestazioni al Codice della Strada, mentre dai controlli amministrativi della Squadra Amministrativa della Divisione Amministrativa e Sociale nei confronti di una ventina di esercizi pubblici, sono state accertate 8 sanzioni amministrative, per lo più per la somministrazione di sostanze alcoliche ai minori sopra i 16 anni, nonché una denuncia all’Autorità Giudiziaria per la somministrazione di alcolici a minori di anni 16.

Cinque, invece, sono stati gli esercizi pubblici chiusi dal Questore, a Cagliari e in provincia.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it