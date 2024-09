La maggioranza di campo largo in Sardegna si prepara ad affrontare il caldo tema sul fronte delle energie rinnovabili e della riforma sanitaria.

E’ stato convocato per la giornata di giovedì 5 settembre un vertice di tutti i capigruppo della coalizione in Consiglio regionale alla presenza della presidente Alessandra Todde sul tema dell’eolico e del fotovoltaico.

Le commissioni vogliono fare il punto della situazione per capire in quali termini sta funzionando la moratoria per bloccare le installazioni e iniziare a ragionare sulle aree idonee, mentre sono in corso in questi giorni gli incontri territoriali promossi dalla Regione con i sindaci.

