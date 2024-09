La proposta provocatoria arriva dal presidente dell’Associazione operatori nautici NordEst Sardegna, Claudio Denzi, secondo il quale l’attuale modello turistico a La Maddalena non è più sostenibile. L’enorme afflusso di turisti danneggia l’ecosistema, se poi ci si aggiunge anche la maleducazione delle persone che lasciano a terra vari rifiuti.

Denzi lancia così l’appello: “Rendere le spiagge raggiungibili solo a nuoto dalle barche senza altro se non il costume, restando sul bagnasciuga per poi ritornare a bordo”.

“In questo modo non si sottrae neanche un granello di sabbia, non si calpesta la vegetazione e non si interferisce con la fauna selvatica” ha concluso il presidente dell’Associazione.

