Nella tratta delle navi da crociera sarà inserita anche Carloforte: l’isola si prepara dunque a diventare una delle mete del Mediterraneo.

Un passo avanti per lo sviluppo del turismo nell’area, frutto di un lavoro che ha visto una cooperazione costante tra il Comune e la Guardia Costiera, con la supervisione della Capitaneria di porto di Cagliari.

Grande soddisfazione anche per il sindaco Stefano Rombi che ha parlato del “conseguimento di questo storico traguardo, di rilievo internazionale per il porto tabarchino, uno stimolo per una promozione turistica, culturale, sociale ed economica dell’isola di San Pietro che possa mettere in chiara evidenza l’affascinante cornice che circonda la città di Carloforte”.

