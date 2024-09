Il desiderio mai nascosto di un matrimonio in spiaggia e un amore così forte da anticipare le nozze di un anno. Come riportato dal Daily Mail, l’attrice e sceneggiatrice Rebel Wilson e Ramona Agruma si sposeranno questo mese in Sardegna.

Sarà una cerimonia intima, aperta ai familiari e pochi amici, ma anche molto elegante, secondo quanto scoperto dal quotidiano britannico. Le due si erano conosciute nel 2021, dando poi inizio alla loro storia nel febbraio 2023.

Rebel Wilson è diventata celebre soprattutto per aver interpretato ruoli di primo piano nella saga di “Pitch Perfect” e in seguito per altri ruoli svolti in alcune commedie, come la produzione Netflix “Senior Year” di cui è stata anche produttrice.

Ramona Agruma invece ha fondato un brand di gioielli per le celebrità e nel corso degli anni è stata anche brand ambassador di un’azienda di gioielli turca.

