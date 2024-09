Il Parco della Musica di Cagliari non sembra riscuotere il plauso dei residenti: ricoperta di feci di animali, con l’acqua decantata in alcune vasche che si presenta melmosa e stagnante.

“Non è un bel vedere. Quello che dovrebbe essere un biglietto da visita della città si presenta molto trascurato. Con disagi non da poco per anziani, bambini e famiglie” denuncia Nina, con una lettera alla nostra redazione.

In particolare l’acqua delle vasche, stagnante e maleodorante, attira tantissimi insetti. “Per questo motivo sono sempre meno le persone che si ritrovano in questo parco. Ci auguriamo che l’amministrazione si attivi al più presto”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it