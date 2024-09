Terrore a Quartu Sant’Elena al culmine di una lite tra le mura domestiche. Un ragazzino minorenne ha preso in mano un machete e ha colpito il padre ferendolo in maniera grave. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale e, nonostante le ferite siano risultate importanti, non è in pericolo di vita.

L’episodio è avvenuto lunedì notte. Il ragazzino è stato arrestato dalla Polizia che ora indaga sulla dinamica.

