Un potente “downburst” si verificato ieri pomeriggio tra le colline di Villanovafranca e Mandas. Il fenomeno è stato documentato dal noto meteorologo Matteo Tidili che sulle sue pagine social ha spiegato cosa crea queste spettacolari nubi.

“Il downburst consiste in un forte e concentrato downdraft, ovvero in una colonna d’aria fredda in rapida discesa dalla base temporalesca che incontra la superficie del suolo perpendicolarmente e che si espande poi orizzontalmente in tutte le direzioni con raffiche che si possono spingere fino a 8/10km dal nucleo” scrive Tidili. “Le precipitazioni raggiungono intensità di nubifragio e in questo caso i rain rates per alcuni istanti hanno superato i 300 mm/h con un accumulo finale di 45 mm in meno di un’ora”.

