I tempi erano troppo stretti per aspettare il trasferimento negli ospedali di Nuoro o Cagliari, così i medici dell’ospedale Nostra Signora della Mercede non ci hanno pensato troppo. In barba alla chiusura del punto nascite per mancanza di personale, il travaglio di una mamma ha richiesto un immediato intervento a cui i sanitari del presidio di Lanusei non si sono sottratti.

Nella notte tra lunedì e martedì, precisamente alle 3.40 del mattino, la piccola Cloe è nata nell’ospedale di Lanusei senza alcun intoppo. Tutto bene anche per la mamma, ma restano gli interrogativi dei sindacati sulla mancanza di un punto nascite strategico nel paese. Se durante il parto ci fossero state particolari complicanze, la sola qualità dei medici a disposizione al Nostra Signora della Mercede non sarebbe bastata.

