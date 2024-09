Sono quasi raddoppiati, in pochi giorni, focolai di lingua blu in Sardegna, passati da 360 a 666.

La maggior parte degli allevamenti coinvolti si collocano in provincia di Nuoro con 176, seguiti da quelli di Oristano con 173 focolai.

Per quanto concerne gli altri territori a Sassari si è registrato un solo focolaio, in Gallura 57, in Ogliastra 31, nel Medio Campidano 45, nel Sulcis 106 e nella città metropolitana di Cagliari 77.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it