Un 45enne cagliaritano era finito nei guai giudiziari a seguito di una denuncia presentata della compagna convivente che lo accusò di stalking, maltrattamenti e in un secondo momento anche di violenza sessuale.

Dopo ben 12 anni e sette processi sono decadute le accuse e l’uomo è stato completamente prosciolto.

A liberarlo dalle false accuse gli avvocati difensori Patrizio Rovelli e Michela Teti che hanno portato in aula le prove come, nell’allora capodanno 2012 quando secondo la denuncia sarebbero accaduti i fatti, la coppia avesse trascorso la giornata in piena serenità senza alcuna violenza.

