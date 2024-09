Chiusa temporaneamente al traffico la strada statale 125 var in entrambe le direzioni. Nella mattinata di oggi, infatti, si è verificato un incidente in galleria all’altezza del km 1200 dell’Orientale Sarda, in territorio di Quartu Sant’Elena.

Nello schianto sono rimasti coinvolti due veicoli e al momento la dinamica è in corso di accertamento. Non si registrano feriti gravi.

Disagi al traffico e rallentamenti, con il flusso dei veicoli deviato sulla provinciale 17. Al lavoro il personale dell’Anas per ripristinale la viabilità nella carreggiata.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it