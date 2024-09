Nella notte scorsa, i Carabinieri della Stazione di Cagliari-Stampace hanno arrestato un uomo di 27 anni, di origini algerine e senza fissa dimora, per rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il soggetto, non noto alle forze di polizia per precedenti problemi con la giustizia, è stato intercettato dalle forze dell’ordine dopo essere stato segnalato per aver sottratto un cellulare ad una giovane ragazza.

L’episodio si è verificato quando i militari, di passaggio in via Roma all’angolo con Largo Carlo Felice, sono stati avvicinati da una ragazza di 15 anni che ha chiesto aiuto. La giovane ha riferito che un uomo le aveva sottratto con la forza il suo iPhone 13 Pro dalla tasca posteriore dei pantaloni, spingendola per poi fuggire rapidamente nelle vie limitrofe.

I Carabinieri sono riusciti a rintracciare il sospetto nella vicina Piazza Matteotti. Dopo un breve inseguimento a piedi, l’uomo è stato bloccato, nonostante i tentativi di resistenza e i ripetuti spintoni per cercare di liberarsi. L’epilogo della vicenda ha visto la restituzione del cellulare alla ragazza e una notte nelle camere di sicurezza per l’arretato, che ora sta affrontando il giudizio con rito direttissimo.

