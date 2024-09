Sono 10 le gare programmate dalla Lega di Serie A fino al mese di novembre. Oltre a Cagliari-Napoli, in programma domenica 15 settembre alle 18, ieri sono state pubblicate le date e gli orari delle successive nove giornate del massimo campionato italiano.

Tra i tifosi però si è subito sollevata la polemica sui social, soprattutto per quanto riguarda le poche gare domenicali, di cui 2 previste alle 12.30. Poco gradite anche le sfide del venerdì alle 18.30, una in casa contro l’Empoli il 20 settembre e una in trasferta contro l’Udinese il 25 ottobre.

Altre 2 sono in programma di lunedì alle 20.45: il 30 settembre al Tardini contro il Parma e il 4 novembre a Roma contro la Lazio. Svelata anche la data della sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, in programma martedì 24 settembre alle 18.30. Di seguito la programmazione completa della Serie A:

4ª GIORNATA

15/09/2024 | domenica 18.00 | CAGLIARI-NAPOLI | DAZN/SKY

5ª GIORNATA

20/09/2024 | Venerdì 18.30 | CAGLIARI-EMPOLI | DAZN

6ª GIORNATA

30/09/2024 | Lunedì 20.45 | PARMA-CAGLIARI | DAZN

7ª GIORNATA

06/10/2024 | Domenica 12.30 | JUVENTUS-CAGLIARI | DAZN

8ª GIORNATA

20/10/2024 | Domenica 18.00 | CAGLIARI-TORINO | DAZN/SKY

9ª GIORNATA

25/10/2024 | Venerdì 18.30 | UDINESE-CAGLIARI | DAZN/SKY

10ª GIORNATA

29/10/2024 | Martedì 18.30 | CAGLIARI-BOLOGNA | DAZN/SKY

11ª GIORNATA

04/11/2024 | Lunedì 20.45 | LAZIO-CAGLIARI | DAZN/SKY

12ª GIORNATA

09/11/2024 | Sabato 18.00 | CAGLIARI-MILAN | DAZN

13ª GIORNATA

24/11/2024 | Domenica 12.30 | GENOA-CAGLIARI | DAZN