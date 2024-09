Un commerciante di 57 anni si trova ricoverato in prognosi riservata in seguito ad un incidente. L’uomo è stato travolto sulle strisce pedonali da un’auto pirata a Monserrato.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe superato alcune auto in sosta e investito l’uomo che stava attraversando.

Immediati i soccorsi, col ferito che è stato accompagnato in ospedale in codice rosso. Sul posto una ambulanza del 118 e la polizia locale per i rilievi.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it