Sardegna regione della lunga vita e della zona blu. Ma anche della natalità più bassa d’Italia e dell’età media molto alta: nell’Isola, nel 2023, si sono riscontrati 252,8 anziani ogni 100 giovani.

Sono numeri importanti sui quali la Uilp lancia un sos alla Giunta Regionale: mettere tra le priorità la questione sociale.

“Un sistema basato prevalentemente sugli ospedali non può reggere la presenza di così tanti anziani. Occorrono una strategia di prevenzione per ridurre il tempo della non autosufficienza rispetto al tempo di vita e un progetto innovativo di assistenza domiciliare per la terza età” argomenta Rinaldo Mereu, segretario generale del sindacato dei pensionati Uil della Sardegna.

Per la Uilp è necessario accelerare sulla sanità territoriale, con progetti mirati di presa in carico dei pazienti anziani e un modello innovativo di assistenza domiciliare per la terza età.

Banco di prova della nuova Giunta Todde sarà la realizzazione di una rete territoriale con le case di comunità, che dovranno raccordarsi con le cot, le centrali operative territoriali, e gli ospedali, superando eventuali criticità come il tema delle prenotazioni e delle visite specialistiche.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it