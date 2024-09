La Mostra del Cinema prosegue e a Venezia, a modo suo, arriva anche il comico sardo Dany Cabras. Il giovane artista, reduce da un anno d’oro tra i post sempre più virali e l’esperienza a Sanremo, ha voluto prendere in giro le stelle che in questi giorni si presentano sul red carpet dopo i viaggi in barca.

Sui social una carrellata di immagini esilaranti racconta il finto arrivo a Venezia di Dany e della sua “famiglia”. Prima alcune sue foto da star hollywoodiana, poi ecco la “schiava” e gli altri personaggi del suo esilarante repertorio. Impossibile restare seri.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it