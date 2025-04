Cagliari, rubano da un distributore di viale La Playa: due giovani in arresto

Colpo fallito per due giovani di 22 anni, già noti alle forze dell’ordine, arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari per furto aggravato in concorso. I due, disoccupati e celibi, domiciliati rispettivamente a Olbia e Genova, sono stati bloccati poche decine di minuti dopo aver svaligiato la cassa dell’ufficio di un distributore di carburante in viale La Playa.

Secondo la ricostruzione fornita dai militari dell’Arma, i due si sarebbero introdotti all’interno dell’ufficio annesso all’impianto, forzando l’accesso e impossessandosi del denaro contante. Immediatamente dopo, si sono dati alla fuga a piedi nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Determinante si è rivelata la tempestiva segnalazione della titolare al numero unico di emergenza 112, che ha consentito ai Carabinieri di intervenire in tempi rapidissimi. Le ricerche si sono concentrate nella zona circostante e, nel giro di pochi minuti, i due sospetti sono stati individuati all’interno del supermercato non lontano dal luogo del furto.

La perquisizione personale ha permesso di recuperare parte della somma sottratta, poi restituita alla legittima proprietaria. Al termine delle formalità di rito, entrambi gli arrestati sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cagliari Villanova, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, in corso nella giornata odierna.

Sono in corso ulteriori indagini per verificare l’eventuale coinvolgimento dei due in altri episodi analoghi registrati nelle ultime settimane nel capoluogo e nell’hinterland.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it