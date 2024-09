Successo straordinario per Tony Hadley alla Fiera di Cagliari. Oltre 2500 persone hanno assistito al concerto dell’ex frontman degli Spandau Ballet, icona assoluta degli anni ’80 che sul palco ha portato brani storici come Gold, I’ll fly for you, True e Round and round.

Pubblico in visibilio, tanto da non aver resistito alla tentazione di ballare sotto lo stage. A metà concerto, nonostante fossero tutti posti a sedere, la gente si è riversata sotto il palco per intonare i successi di un vero mito della musica pop.

Infine Hadley ha chiuso il concerto con un omaggio a Freddy Mercury. Di seguito un estratto della performance:

