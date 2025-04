Grande emozione e grandissima presenza della popolazione per l'occasione, presente anche il sindaco Raimondo Cacciotto e le autorità locali

Lo spettacolo della via Crucis ad Alghero | Video

Grande spettacolo ed emozione per la via Crucis ad Alghero nella notte del venerdì santo che rievoca la passione di Gesù Cristo, in vista delle celebrazioni pasquali.

Grandissima partecipazione della popolazione alla presenza anche del sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e delle autorità locali.

Per rendere l’atmosfera ulteriormente emozionante e suggestiva per il grande corteo sono stati posti dei veli rossi nei lampioni a muro che hanno creato un effetto di luci molto particolare per l’occasione.

